Ce mois-ci sur le Xbox Game Pass : Age of Empires III: Definitive Edition, Heave Ho et bien d'autres...

Alors que l'arrivée de l'EA Play sur le Xbox Game Pass se rapproche, Microsoft poursuit l'enrichissement manuel du catalogue de jeux de son service. Au menu donc, des titres qui laissent la place à huit nouveaux jeux à venir sur les versions console, PC et/ou Android.

Tout d'abord, dès le 15 octobre on appréciera les ajouts du remake Age of Empires III: Definitive Edition (PC), du très drôle jeu en coopération Heave Ho (PC), de l'acclamé Katana Zero (Android, console et PC), de Tales of Vesperia: Definitive Edition (console et PC) et de The Swords of Ditto: Mormo's Curse (PC). Le 21 octobre, ScourgeBringer (console) sera au catalogue, suivi dès le lendemain, par Cricket 19 (console) et Supraland (console).

Cinq départs seront à répertorier dès le 15 octobre et il faudra donc vous dépêcher de terminer votre partie ou d'acheter le jeu : Felix the Reaper (console et PC), Metro 2033 Redux (console et PC), Minit (console et PC), Saints Row IV Re-Elected (PC) et State of Mind (PC). Enfin, le 30 octobre, After Party (console), LEGO Star Wars III (console), Rise & Shine (console), Tacoma (console et PC), The Lord of the Rings: Adventure Card Game (console et PC) et enfin l'excellent The Red String Club (PC) s'en iront voir ailleurs…