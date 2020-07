Xbox Game Pass : Fallout 76 et Soul Calibur VI arrivent en juillet

Autre bonne nouvelle, les festivités commencent tout de suite puisque Soul Calibur VI (console) et Out of the Park Baseball 21 (PC) sont téléchargeables dès ce mercredi 1er juillet. Enfin, CrossCode (console) sera ajouté en même temps que Fallout 76. Plusieurs DLC comme Jungle Awakens pour Minecraft Dungeons, Les Plus Grandes Histoires Jamais Contées de Sea of Thieves et la Green Zone ainsi que le Plunder Pack pour State of Decay 2 sont aussi accessibles.