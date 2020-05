Xbox Game Pass : No Man's Sky arrive en juin

À l'approche de son quatrième anniversaire, le titre développé par Hello Games va s'offrir une seconde jeunesse. Au fil des mois, No Man's Sky s'est diversifié et permet désormais à sa communauté de jouer en multijoueurs ou encore de construire des bases à travers toute la galaxie. Dans quelques jours, les abonnés au Xbox Game Pass pourront plonger dans cet univers infini.

C'est sur son site que Microsoft a annoncé l'arrivée de No Man's Sky dans le Xbox Game Pass console en juin. La date précise n'a pas encore été dévoilée. Pour jouer au titre signé Hello Games (et à plus d'une centaine d'autres), il suffira de souscrire à un abonnement de 9,99€/mois. Par ailleurs, le premier mois est à 1€ dans le cadre d'une souscription au Xbox Game Pass Ultimate.