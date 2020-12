Among Us dévoile The Airship, sa nouvelle carte à venir début 2021

Alors que le développeur d'Among Us travaille toujours sur des améliorations pour son jeu, à commencer par de nouvelles traductions et un système de comptes pour notamment éviter les tricheurs, il a été question durant la cérémonie des Game Awards de nouveau contenu. Comme prévu, c'est une nouvelle carte qui a été dévoilée.

Dans The Airship, à venir début 2021, les crewmates et impostors auront de nouvelles tâches à réaliser, mais également la possibilité d'utiliser pour la première fois des échelles. Autre ajout important : après une alerte et un vote, chaque joueur pourra choisir dans quelle salle il souhaite réapparaître. De quoi ajouter encore un peu plus de stratégie et de possibilités au titre.