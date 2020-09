Le succès d'Among Us fait exploser les téléchargements de Discord

Alors que tous les yeux étaient tournés vers Fall Guys depuis sa sortie

début août, Among Us, un jeu pourtant sorti en septembre 2018 (PC

et mobiles) dans un relatif silence, a soudain fait un come-back des plus époustouflants. Sur Twitch, le jeu se classait à la 11e place des streams plus regardés, à tel point que les développeurs ont annulé le deuxième opus pour se concentrer sur l'évolution du premier.