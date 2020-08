Fall Guys atteint les 7 millions de ventes sur Steam suite à une solide communication de Devolver

Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis pour que cette réussite ait lieu : beaucoup de gens bloqués chez eux à cause de la pandémie de COVID-19 pour tenter l'aventure, un jeu taillé pour le streaming - et donc la publicité gratuite par les joueurs pour les joueurs -, un titre accessible, rigolo et coloré mais malgré tout compétitif… Ajoutez à cela une solide communication souvent décalée de la part de Devolver, notamment sur Twitter ou à l'E3 2019, où la curiosité et la hype avaient fait leur office, et vous avez la formule gagnante

Reste désormais à voir si le suivi du studio anglais, et surtout l'intérêt des joueurs à moyen/long terme, seront au rendez-vous dans les prochains mois, pour que ce lancement tonitruant ne finisse pas par se prendre les pieds dans le tapis.