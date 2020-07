Fall Guys, le Battle Royale sera disponible le 4 août sur Steam et PS4

Le prochain titre de Mediatonic et Devolver ressemble en fait plus à un party game qu’à un Battle Royale. Et pourtant, le joueur se verra propulsé sur une carte, au milieu de 60 concurrents en ligne, avec pour seul objectif d’être le dernier survivant à la fin de la partie.



Clairement orienté familial, car « non-violent », Fall Guys ne mettra pas d’armes dans les mains des joueurs. Ces derniers devront par contre redoubler d’ingéniosité, et faire preuve de ruse (ou se montrer bourrins) pour survivre à la succession des « rounds de plus en plus anarchiques » de la compétition.



Parmi les cartes annoncées, on peut citer un « parcours d’obstacle » dans lequel le joueur devra éviter les fruits qui lui tombent dessus. Ambiance bon enfant, n’est-ce pas ?