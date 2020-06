Ubisoft travaille sur un Battle Royale nommé Hyper Scape

Ainsi, c'est via des fuites puis grâce à un site teaser que nous apprenons l'existence d'un certain Hyper Scape. Derrière ce titre se cache un Battle Royale jouable à la première personne et développé par Ubisoft Montréal (Assassin's Creed, Rainbow Six...). Quelques visuels ont également été publiés pour l'occasion.