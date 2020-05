Activision sortirait un nouveau jeu Call of Duty (et deux autres jeux) cette année

En plus du prochain Call of Duty, la société américaine sortira d'autres jeux à destination des consoles, PC et des supports mobiles.

Bien entendu, des rumeurs circulent déjà autour de Call of Duty 2020. En mars dernier, nous apprenions qu'il pourrait bien s'agir d'un reboot du tout premier Black Ops. Autre bonne nouvelle pour la saga de FPS, Call of Duty: Modern Warfare (2019) est devenu l'épisode le plus vendu de la franchise. De plus, le Battle Royale intitulé Warzone vient d'atteindre le cap des 60 millions de joueurs.