Le prochain Call of Duty serait un reboot de la saga Black Ops

© Activision

Vers Black Ops et au-delà

Source : Video Games Chronicle

En 2019, Infinity Ward opérait un véritable retour aux sources avec une réadaptation de. Un an plus tard, la fameuse saga s'apprête encore une fois à rebooter un de ses anciens épisodes. Ainsi, d'après des sources contactées par le site Video Games Chronicle, Treyarch planche sur un reboot dedont la sortie serait prévue en 2020.Les personnages Alex Mason et Sergent Frank Woods (incarnés par de nouveaux acteurs) devraient être de retour. La campagne prendrait place durant la Guerre Froide et la celle du Vietnam. Les conflits présents dans le jeu seraient inspirés de faits réels. Le titre passerait aussi à la vitesse supérieure en terme de violence. Le mode multijoueurs à 32 VS 32 ferait son grand retour, les DLC seraient gratuits mais un season pass pour le mode Zombies pourrait voir le jour.En parallèle de cenouvelle génération, Sledgehammer Games travaillerait sur un opus free-to-play, dont la sortie serait prévue pour 2021. Le jeu opterait pour une structure en monde ouvert et contiendrait des éléments Battle royale . Activision n'a pas souhaité s'exprimer sur ces rumeurs pour le moment.