Call of Duty: Warzone vous laisse enfin jouer sans escouade

Déjà 15 millions de joueurs

Autrement dit : vous n'aurez plus besoin de vous coltiner de la bleusaille. Si vous le souhaitez, vous pourrez rejoindre le champ de bataille seul, et vous confronter aux 149 autres soldats sur les plaines inhospitalières de Verdansk.Un véritable carton. Sans doute bien aidé par les politiques de confinement total qui se multiplient autour du globe, le Battle Royale gratuit debat des records de fréquentation.Trois jours seulement après l'ouverture des serveurs, la Warzone comptait déjà plus de 15 millions de soldats. Une popularité imputable non seulement à l'aura dont bénéficie la licence d'Activision, mais aussi aux très bonnes idées de gameplay introduites par Infinity Ward pour moderniser un genre poncé jusqu'à la moelle ces dernières années.Exigeant, Warzone est pourtant le Battle Royale le plus permissif du paysage vidéoludique. Grâce au concept de « goulag », il est possible de revenir sur le champ de bataille après sa première mort au cours d'une partie. Du moins, si vous ressortez vainqueur du duel qui vous sera proposé.Grisant... et gratuit. De quoi vous occuper dans les semaines à venir.