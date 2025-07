Même Laura Fryer reconnaît la grande valeur du Xbox Game Pass et la richesse du portefeuille de jeux de Microsoft. La stratégie « play anywhere » (jouer partout) de l'entreprise vise à rendre ses jeux accessibles sur un maximum d'appareils, du PC au cloud gaming. Dans cette optique, la priorité n'est plus de vendre une console, mais de convertir les joueurs en abonnés à ses services, quel que soit leur support de prédilection. Microsoft a d'ailleurs souligné avoir atteint plus de 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur l'ensemble des appareils.

L'avenir du hardware Xbox pourrait s'orienter vers une convergence accrue avec le monde du PC. Des rumeurs persistantes évoquent une prochaine génération de console qui serait « un PC dans son essence, mais avec une interface adaptée à la télévision ». Cette orientation a d'ailleurs été illustrée par des annonces récentes, comme le partenariat avec ROG pour de nouvelles machines, qui brouillent la frontière entre console et PC. Le lancement de la console portable ROG Ally, pensée pour l'écosystème Xbox, s'inscrit pleinement dans cette logique d'ouverture.

Contredisant l'idée d'un abandon pur et simple, la présidente de Xbox, Sarah Bond, a récemment officialisé un partenariat stratégique pluriannuel avec AMD. Cet accord vise à développer les puces de la prochaine génération de matériel Xbox, incluant non seulement des consoles de salon, mais aussi des appareils portables et des technologies pour le PC et le cloud. Cette annonce confirme que le hardware reste une composante de la stratégie à long terme de Microsoft, même si sa forme et sa place dans l'écosystème sont appelées à évoluer.