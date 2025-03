L'aspect le plus novateur du projet résiderait dans son interface utilisateur. Selon The Verge, Microsoft développe « Project Bayside », une interface Xbox commune à plusieurs types d'appareils et visant à créer une expérience proche de celle d'une console sur des appareils fonctionnant sous Windows. Cette interface serait superposée au système d'exploitation Windows, mais avec l'intégration possible d'une boutique d'applications dédiée.

Un point demeure néanmoins en suspens : cette interface permettra-t-elle une intégration avec d'autres plateformes comme Steam ou l'Epic Games Store ? En théorie, étant basée sur Windows, elle devrait autoriser l'accès à diverses applications, y compris des émulateurs.

À ce propos, Windows Central évoque également le développement d'une nouvelle génération de consoles Xbox pour 2027, qui s'apparenterait davantage à un PC qu'à une console traditionnelle. Cette convergence entre les univers du PC et de la console se concrétiserait par l'intégration possible de plateformes tierces comme Steam directement au sein de l'écosystème Xbox.