SteamOS n’est plus seulement ce système taillé à la base pour le Steam Deck. Déjà, de nouveaux appareils confirment vouloir surfer sur la vague : un petit saut dans l’interface de Valve sans être relié à Windows séduit de plus en plus de marques qui, hier encore, ne juraient que par le système de Microsoft. On avait vu quelques expérimentations artisanales et des distributions tierces copier l’expérience, aujourd’hui, c’est l’éditeur lui-même qui fait équipe avec des fabricants.

Dans l’univers des consoles portables sous Windows, beaucoup de joueurs n’attendent qu’une chose : ne plus jongler entre mises à jour, pilotes mal adaptés et interfaces compliquées. Valve compte se démarquer en fournissant directement les pilotes open-source pour diverses puces et cartes graphiques. L’OS maison embarque sa propre couche de correction pour les jeux, et cette philosophie du « tout sous le même toit » annonce un confort d’utilisation que Windows ne propose pas forcément sur de petits écrans.