Le projet « Ibex », nom de code du Steam Controller 2, continue de se dévoiler. Le leaker à l'origine de la première fuite, Bradley Linch, a remis les couverts avec cette fois-ci un rendu officiel tiré directement du datamining des pilotes de SteamVR. Cette nouvelle itération abandonne le design controversé de son prédécesseur pour adopter une ergonomie inspirée du Steam Deck. Les deux trackpads caractéristiques sont conservés mais repensés, tandis que l'ajout de joysticks analogiques et une disposition plus conventionnelle des boutons promettent une prise en main plus naturelle. Les retours haptiques avancés et la personnalisation poussée resteront au cœur de l'expérience.