Steam Deck : découvrez tous les prototypes qui ont mené à la console que vous connaissez

Pierre-Loup Griffais a ainsi étalé sur une table une série de prototypes, dont le premier remonte à mi-2019, pour les plus curieux. Force est de constater que la forme globale du Steam Deck est toujours plus ou moins restée la même.

On remarque toutefois que la version finale, décriée par certains pour son gabarit imposant, se révèle finalement nettement moins massive en voyant les modèles qui l'ont précédée. Les différences les plus notables se trouvent en réalité au niveau des boutons et sticks, mais aussi à l'intérieur.