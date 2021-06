Steam Controller : Valve devra bien payer les 4 millions de dollars, la demande d'annulation refusée

Dans son jugement rejetant les demandes des deux parties présentes à l'affaire, Thomas S. Zilly assène : « La Cour confirme que cette affaire est simple et peut être conclue en référence aux pièces présentées [le brevet de la manette SCUF et le Steam Controller]. Le jury semble avoir pris la bonne décision mais la partie défenderesse ne semble pas apprécier la conclusion prise par le jury. Son mécontentement ne constitue pas un motif légal ou pour un nouveau procès. »

Il semblerait donc, à moins que d'autres rebondissements aient lieu, que Valve soit bel et bien condamnée à verser les 4 millions de dommages et intérêts prononcés au profit d'Ironburg Inventions et SCUF. La décision rendue par Thomas S. Zilly semble en effet irrévocable et ne devrait pas ouvrir à la société de Gabe Newell la possibilité de faire appel à la décision prise par le jury.

C'est peut-être enfin l'occasion d'enterrer cette affaire vieille de sept ans. Rappelons au passage que le Steam Controller, abandonné depuis 2019, s'est tout de même écoulé à 1,5 million d'unités en quatre ans d'existence.