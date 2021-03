DualSense Drift : le cabinet en charge du recours collectif incite à opter contre l'arbitrage

Si le cabinet se donne les moyens pour éviter l'arbitrage, c'est pour des raisons précises. En effet, une telle procédure est bien plus discrète et n'implique que des professionnels cherchant un juste milieu pour régler le différend en l'espèce.

Qui dit procédure plus discrète dit aussi secret des accords pris, couverture médiatique moins importante et surtout, sentence plus légère. CSK&D n'en est pas à son premier coup d'essai pour une affaire de drift. Il était déjà à l'initiative d'un recours collectif vis-à-vis des Joy-Con drift, qui s'était quant à lui réglé via une procédure d'arbitrage.



Le résultat n'était visiblement pas au goût du cabinet, qui espère donc donner plus de poids au recours collectif du DualSense Drift en le portant cette fois devant une cour fédérale. Reste à savoir s'il arrivera à motiver le plus de membres de ce recours possible à remplir le formulaire afin de faire pression sur Sony pour renoncer à l'arbitrage.