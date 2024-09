Bit_Man

Public, non detecté, quand un joueur fait du 10 en KD tout le temps et 3h d’affillées, c’est louche, j’ai quitté les battlefield pour ça presque à chaque fois.

Pour Deux raisons

1

Sans triche et sans toubib je tournais en moyenne sur 2000 heures de BF depuis le 2142 jusqu’ à BF5 ( classe soutien) a une moyenne de 2.5KD, bof mais pas mal … et puis y avait ces joueurs, voir des teams entières sur bf3 par exemple avec les serveurs privés ranked de ces teams, tous les joueurs avec des KD complètement pétés, head shot auto à 360, wallhack, glitch etc … Ca m’a dégoûté, mais rancunier :

2

Je me suis fait plusieurs fois fait sortir par ces admins hackeurs car je les balancais dans le chat( à l epoque bf3 aimbot helios) et j’en ai eu marre, si je leur faisais goûter à leur merde …

go mpgh, aimbot public non detecté, paramètre de l’ath pour afficher les joueurs d’un clan et je killai que ceux là, et … évidemment j’étais content mais ça m’a soulé très vite et depuis 5 ans finito les FPS compétitifs, ça a du bon de vieillir.

Donc, vu la facilite d’avoir du hack publique non détecté(officiellement), il ne m’étonne nullement qu’ Activision ban des joueurs en masse.

Parfois c’est plus grosse prise que de laisser faire en sachant le hack, que de faire la pub d’un systeme anti triche automatisé réputé inviolable.

On verra si le procès force Activision à délivrer sa méthode secrète.