Le propriétaire d'une équipe de Call of Duty poursuit Activision Blizzard en justice

Ils déplorent un monopole « 100 % illégal » de la part d'Activision Blizzard, réclamant 680 millions de dollars de dommages et intérêts. « Activision a utilisé ce pouvoir de marché pour éliminer la concurrence et forcer les propriétaires d'équipes et les joueurs à quitter entièrement le marché ou à accepter des conditions anticoncurrentielles draconiennes qui n'étaient favorables qu'à Activision et à son monopole », poursuit la plainte.