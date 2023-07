Call of Duty sur PlayStation : Sony et Microsoft trouvent un terrain d'entente

Comme pour NVIDIA et Nintendo, l'accord s'étend sur 10 années, et permettra à Sony de proposer les jeux d'Activision Blizzard sur ses propres plateformes. « Dès le premier jour de cette acquisition, nous nous sommes engagés à répondre aux préoccupations des régulateurs, des développeurs de plateformes et de jeux et des consommateurs. Même après avoir franchi la ligne d'arrivée pour l'approbation de cet accord, nous continuerons à nous assurer que Call of Duty reste disponible sur plus de plateformes et pour plus de consommateurs que jamais auparavant », promet Brad Smith, président de Microsoft.