Pourquoi Sony veut bouder Activision Blizzard sur les specs de la PS6 si Microsoft rachète le groupe ?

Alors que Microsoft tente autant que possible de convaincre les autorités de la concurrence du bienfait de son rachat d'Activision Blizzard, Sony semble rejoindre la FTC américaine et la CMA britannique dans leur résistance. Le géant japonais avait en effet notamment refusé l'appel du pied de Xbox pour un accord assurant la sortie des jeux Call of Duty sur PlayStation pendant dix ans. Chose qui s'est cependant produite du côté de Nintendo.