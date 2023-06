Qu'adviendra-t-il du prix du Game Pass si le rachat d'Activision Blizzard aboutit ?

Mais avec un potentiel rachat du géant Activision Blizzard King (Call of Duty, Candy Crush, Diablo, Overwatch, World of Warcraft et autres), Microsoft disposerait d'une force de frappe phénoménale si elle intégrait un tel catalogue à son service. Néanmoins, si l'on en croit un document fourni par les avocats de la société à destination de la FTC américaine, il n'y aurait finalement rien à craindre sur ce terrain.