GeForce Now : le service de NVIDIA a une excellente nouvelle pour ses abonnés... et Microsoft

Il s'agit en tout cas d'une initiative intéressante, permettant sur le papier à GeForce Now d'étendre sensiblement son catalogue et aux abonnés d'essayer les gros titres PC de Xbox, même s'ils disposent d'une machine manquant de puissance.

Au vu de l'annonce de Sarah Bond, il n'est toutefois pas question pour le PC Game Pass et GeForce Now de fusionner. Nous ne savons donc pas exactement comment ce rapprochement va s'opérer. Il est ainsi probable que les abonnés GeForce Now doivent également disposer d'un abonnement au PC Game Pass, et inversement.

Le plus grand gagnant de l'opération se trouve finalement être Microsoft. Rappelons qu'il mène actuellement une bataille judiciaire avec la CMA, qui a bloqué le rachat d'Activision Blizzard en invoquant le fait que cela nuirait à la concurrence sur le marché du cloud gaming britannique. Un jugement qui n'a d'ailleurs pas été vu d'un bon œil même par les acteurs du marché concerné.