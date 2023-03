Microsoft promet de ne pas augmenter le prix du Game Pass en cas de rachat d'Activision Blizzard

Celle-ci a soulevé plusieurs inquiétudes relatives à cette acquisition, dont l'avenir de la licence Call of Duty sur les autres plateformes, la position de force de Xbox sur le marché du cloud gaming et une potentielle hausse de prix du Game Pass avec l'arrivée des titres Activision et Blizzard au sein de l'abonnement.

Microsoft a déjà assuré que Call of Duty serait disponible sur les autres écosystèmes, proposant un contrat de 10 ans à Valve (Steam), Nintendo et Steam pour les rassurer. Les deux premiers l'ont accepté, Sony l'a rejeté, préférant tenter de faire capoter le rachat. Microsoft a aussi promis de rendre ses jeux, ainsi que les titres Activision et Blizzard une fois le rachat opéré, disponibles sur le GeForce Now de NVIDIA.

Et pour ce qu'il en est du tarif du Game Pass, la firme de Redmond est formelle : elle ne prévoit aucune augmentation tarifaire suite à la conclusion du deal avec Activision Blizzard.