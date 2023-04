Rachat d'Activision Blizzard par Microsoft : pourquoi le cloud gaming est vent debout contre le blocage

Dans son désir de protéger le marché du cloud gaming sur son sol, la CMA et sa décision semblent donc, de l'aveu des acteurs concernés, avoir eu l'effet pour ainsi dire opposé. Dans le cas où les catalogues de jeux de Microsoft et d'Activision Blizzard venaient à fusionner, l'accès à des licences phares comme Call of Duty ou Overwatch deviendrait plus large, et non l'inverse.

Nous pouvons notamment prendre le cas de la Nintendo Switch, sur laquelle Microsoft a consenti à apporter les jeux Call of Duty pour les dix ans à venir. Le hardware de la console hybride n'est clairement pas assez puissant pour permettre d'y jouer correctement, là où des versions cloud gaming pourraient venir rectifier le tir.

En dépit du désaccord visiblement profond des acteurs du cloud gaming, l'infirmation ou l'affirmation de la décision de la CMA dans le cadre de l'appel intenté par Microsoft lui revient entièrement. Cette nouvelle embûche dans les plans de la firme américaine pourrait par ailleurs avoir un effet domino et faire changer d'avis la Commission européenne, jusqu'alors a priori favorable au rachat, qu'elle doit rendre le mois prochain. Affaire à suivre sur le Cloud…