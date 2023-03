Microsoft + Activision Blizzard : plus qu'un dernier boss avant validation du rachat ?

Si de tels accords suffisent à dissiper les doutes de l'autorité britannique, Microsoft aura ainsi acquis à sa cause deux de ses trois derniers opposants. La CMA doit rendre son verdict le 26 avril, et la Commission européenne ne devrait pas tarder à faire de même.

Ne resterait donc plus face à Microsoft qu'un ultime boss : la FTC. Celle-ci est encore profondément plongée dans son enquête et l'étude de documents fournis par Microsoft. Dans cette optique, l'autorité pourrait impliquer Sony et l'obliger à révéler combien elle paye pour ses exclusivités PlayStation.

Rappelons que Microsoft a appliqué une autre stratégie pour adoucir ses détracteurs comme la FTC en signant un accord de dix ans pour que la licence Call of Duty soit également disponible sur Nintendo Switch. La même chose a aussi été proposée à Sony, qui n'a pas vu cela d'un très bon œil.