GeForce NOW intègre son premier jeu Xbox au catalogue, et d'autres arrivent très bientôt

Deux autres jeux viennent compléter le catalogue de GeForce NOW cette semaine : Tin Hearts (Steam) et The Outlast Trials (Steam). De plus, la plateforme bénéficie d'une mise à jour avec sa version 2.0.52. Celle-ci permet notamment d'afficher plus clairement les nouveaux DLC, les réductions et les jeux gratuits disponibles dans les applications Windows et macOS.

NVIDIA en profite pour rappeler que l'abonnement Prioritaire de 6 mois est actuellement en réduction à -40 % (29,99 euros au lieu de 49,99), une offre qui expirera ce week-end. La firme octroie des sessions de jeu d'une durée de 6 heures, le 1080p jusqu'à 60 images par seconde et le ray tracing.