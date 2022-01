Rainbow Six Extraction et Genshin Impact ajoutés au catalogue GeForce Now en janvier

La première information d'importance est l'ajout de Genshin Impact au catalogue. Dans un premier temps, et dès aujourd'hui, le jeu est disponible en bêta limitée, seulement sur un support : les PC tournant sous Windows.

Il faudra également un compte miHoYo (le studio de développement de Genshin Impact) pour pouvoir lancer le titre, qui va apparaître auprès de certains joueurs dans la recherche de l'application GeForce Now Windows. Sur navigateur , le jeu ne devrait pas se montrer.

L'autre sortie majeure de ce mois est celle de Rainbow Six Extraction, qui sera jouable depuis GeForce Now à partir du 20 janvier 2022, soit le jour de sa sortie officielle. Rainbow Six Extraction sera aussi présent sur le Game Pass , Ubisoft faisant tout pour rendre son titre le plus accessible possible.