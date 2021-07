GeForce Now : le catalogue s'enrichit de 36 jeux en juillet

Parmi les autres jeux attendus dans les semaines qui arrivent, on retrouve Orcs Must Die ! 3 (Steam), Warhammer 40,000 : Battlesector (Steam et Epic Games Store) ou encore Alchemist Adventure (Steam). Les autres productions jouables via le service de Cloud gaming seront communiquées ultérieurement.

NVIDIA en profite pour rappeler que les Steam Summer Sales battent leur plein, et que plus de 700 jeux Steam actuellement en promotion sont compatibles avec GeForce Now.