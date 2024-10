NVIDIA a effectivement décidé de réduire le coût de sa solution à 109 euros pour 6 mois d'abonnement, ce qui rapproche la version Ultimate de GeForce NOW de la variante dite Prioritaire, laquelle limite la définition d'image au 1080p et les sessions de jeu à 6 heures.

Dans sa version Ultimate, GeForce NOW va plus loin, et en plus des serveurs dopés à la GeForce RTX 4080, elle autorise des sessions de jeu de 8 heures sans interruption, et en 4K s'il vous plaît. Bien sûr, il n'est pas question d'être gêné par la publicité, et la fluidité de l'animation peut atteindre les 240 images par seconde… en fonction du jeu, cependant.

Sur le papier, l'offre est intéressante, mais il ne faut tout de même pas oublier que pour en profiter pleinement, il est indispensable de disposer d'une connexion Internet de qualité, avec la fibre, c'est évident.