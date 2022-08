La version navigateur de GeForce Now reçoit une nouveauté majeure

Ainsi, NVIDIA vient de lancer une nouvelle fonctionnalité accessible via la version navigateur web (Edge et Chrome) de GeForce Now. Les abonnés à la formule RTX 3080 (19,99 euros/mois) peuvent désormais lancer les jeux en 1 440p à 120 FPS. Pour accéder à une telle résolution, il faut simplement se rendre dans les paramètres, puis dans la case « Qualité du streaming » et enfin cocher la version « personnalisée ». La définition en 2 560 x 1 440 pixels est présente dans le menu déroulant « résolution » et les 120 FPS dans « images par seconde ».