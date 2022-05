Pour NVIDIA, GeForce Now est loin de faire de l’ombre à une PS5

Depuis son lancement, GeForce Now a parcouru un long chemin, et NVIDIA s'attend à ce que le service continue à s'améliorer, jusqu'à offrir un niveau de performances capable de surpasser la PS5 et la Xbox Series X. L'abonnement « RTX 3080 » (à 19,99 €/mois) permet de profiter de performances de tout premier ordre, avec une plateforme compatible RTX, des sessions de jeu de 8 heures, mais aussi une résolution 4K et la possibilité de grimper jusqu'à 120 fps sur certains jeux.