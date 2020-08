NVIDIA annonce le lancement de GeForce NOW en bêta sur ChromeOS

Le service GeForce NOW compte déjà plus de 4 millions de membres et le parc de plus de 17 millions de Chromebooks est une cible intéressante. NVIDIA précise que pour accéder à GeForce NOW depuis ChromeOS, il suffit de se rendre sur play.geforcenow.com et de se connecter avec un compte GeForce NOW.

Il est possible de créer un compte gratuit ou de se tourner vers l'offre Fondateur pour 5,49 euros mensuels. NVIDIA précise qu'il vient d'ailleurs de lancer une offre Fondateur liée au jeu Hyper Scale : pour 27,45 euros, on profite de six mois d'abonnement, de contenus exclusifs ingame et du Battle Pass de la saison 1.

Enfin, NVIDIA souligne que GeForce NOW donne aujourd'hui accès à un catalogue de plus de 650 jeux « dont plus de 70 des jeux gratuits les plus joués » sachant que grâce au Cloud, la faible puissance des Chromebooks n'est pas un frein. NVIDIA ne manque d'ailleurs pas de souligner l'arrivée prochaine de Cyberpunk 2077.