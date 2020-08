Microsoft et Samsung s'associent autour du Xbox Game Pass

Enfin, Samsung permettra aux futurs acheteurs de son Galaxy Note 20 de se procurer un pack spécial comprenant le smartphone, trois mois d'abonnement au Xbox Game Pass et une manette sans fil MOGA XP5-X Plus de PowerA. Rappelons que le catalogue du Game Pass sera disponible sur les smartphones Android (6.0 minimum) via Project xCloud à partir du 15 septembre 2020.

Source : Xbox Wire