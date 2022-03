GeForce Now : une nouvelle formule plus abordable pour l'abonnement RTX 3080

Testé et définitivement approuvé dans nos colonnes, GeForce Now RTX 3080 propose dès aujourd'hui un abonnement mensuel tarifé à 19,99 euros. De quoi potentiellement motiver celles et ceux que la seule formule semi-mensuelle pouvait jusqu'à présent rebuter.

Comme son nom l'indique, ce service permet de bénéficier de la très puissante RTX 3080 pour streamer les jeux supportés sans effort en 1440p à 120 fps (à condition d'avoir une connexion qui suit la cadence). Cette solution est particulièrement intéressante pour celles et ceux qui disposent d'une machine pas assez performante pour bien faire tourner les jeux les plus gourmands comme Cyberpunk 2077 ou Metro: Exodus .

En parlant de jeux, l'arrivée de l'abonnement mensuel pour GeForce Now RTX 3080 s'accompagne de six nouvelles entrées au catalogue, qu'il faut toutefois détenir sur Steam :