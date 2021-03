GeForce Now augmente le prix de son abonnement et relance une offre mensuelle

Jusqu'ici, il était possible de souscrire un abonnement à GeForce Now via une facturation bisannuelle à tarif préférentiel. Une offre « Fondateurs » de lancement à prix très compétitif pour attirer les utilisateurs sur la plateforme.

Il n'est aujourd'hui plus possible de s'abonner au service en tant que Fondateur. NVIDIA propose à la place une formule « Prioritaire » à 9,99 euros par mois, ou 99,99 euros par an (soit deux mois offerts).

L'abonnement Prioritaire donne accès aux mêmes fonctionnalités que l'ancienne offre Fondateurs, c'est-à-dire : pas de file d'attente pour lancer une session de jeu, des sessions limitées à 6 h (contre 1 h en gratuit) et le support du ray-tracing.