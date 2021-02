GeForce Now est désormais accessible directement via Google Chrome

Pour l'heure, cette version bêta permet de faire fonctionner GeForce NOW via Google Chrome sur PC et macOS. Selon NVIDIA, tenter la manœuvre sur d'autres navigateurs ou jouer via Linux « devrait être possible », mais aucun support n'est encore assuré. GeForce NOW devient ainsi pleinement compatible avec l'écosystème Chrome, ChromeOS étant déjà supporté depuis août 2020.

Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il faut bien entendu souscrire à l'abonnement « Fondateur ». Celui-ci est pour l'instant tarifé à environ 20 € pour une durée de 6 mois, les abonnements à hauteur de 3 € par mois étant actuellement hors-stocks.

NVIDIA profite de cette nouvelle version pour permettre de partager plus facilement les jeux GeForce NOW à ses amis, via un lien généré par un bouton raccourci. En plus du support du navigateur Google Chrome, cette version 2.0.27 apporte également le support du service de Cloud Gaming de NVIDIA sur les MacBook M1.