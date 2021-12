GeForce Now RTX 3080 est disponible en France, 20 jeux ajoutés au catalogue

NVIDIA lance aujourd'hui en France son offre GeForce Now RTX 3080, annoncée en octobre cette année . Les joueurs qui l'avaient précommandé peuvent d'ores et déjà profiter de leur abonnement, et il reste possible de souscrire à la formule à 99,99 euros pour six mois, jusqu'à épuisement de sa disponibilité.



Pour rappel, GeForce Now RTX 3080 octroie des avantages supplémentaires par rapport à l'offre de base , parmi lesquels la possibilité de jouer en qualité 1440p à 120 fps sur PC et Mac, et en 4K HDR à 60 fps sur le boitier NVIDIA Shield TV , ainsi qu'une latence plus faible et des sessions de jeu pouvant durer huit heures.