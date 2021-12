GeForce Now débarque en 1600p sur les MacBook M1

Il y a quelques semaines, NVIDIA annonçait en effet que son offre de Cloud gaming par abonnement, GeForce Now, allait être dotée d’une nouvelle option grâce à laquelle on peut accéder à un PC distant équipé d’une RTX 3080. Pour 99,99 euros (les six mois), l’offre permet d’accéder à des serveurs dédiés, de lancer des sessions de huit heures, ou encore de profiter d’une résolution allant jusqu’à 1440p /120 fps.

En parallèle de cette annonce, NVIDIA déploie aujourd’hui la mise à jour 2.0.36 de GeForce Now, qui améliore le lancement des jeux Ubisoft Connect, corrige l’affichage sur les MacBook Pro / Max M1, et permet aux joueurs dotés de Mac M1 de lancer des jeux en 1600p.

Les offres sont variées, mais NVIDIA avait jusque-là choisi de ne proposer que deux options : une offre gratuite, limitant le temps de jeu et sans accès prioritaire aux serveurs, et une offre payante prioritaire permettant de jouer plus longtemps tout en profitant du RTX ou encore du DLSS. Dans tous les cas, les jeux ne sont pas proposés par NVIDIA, GeForce Now allant chercher les jeux compatibles déjà possédés par les utilisateurs. Seule entorse à ce principe, il est possible de récupérer Crysis Remastered pour toute souscription à l'offre Prioritaire ou RTX 3080.