Lancée il y a déjà plusieurs années dans le but de simplifier la configuration et les optimisations graphiques, l'application GeForce Experience ne devrait bientôt plus être à l'ordre du jour chez NVIDIA.

La firme de Jensen Huang met effectivement la dernière main à la NVIDIA App, un outil conçu pour être plus puissant, mais aussi plus léger et mieux conçu que GeForce Experience. Son lancement approche.