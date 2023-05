Overwatch 2 : la communauté en a gros à la suite d'une décision très controversée de Blizzard

Alors que le lancement d'Overwatch 2 s'est accompagné de plusieurs problèmes et que Blizzard a mis les bouchées doubles sur un modèle économique free-to-play à base de Battle Pass saisonnier et éléments cosmétiques vendus à prix d'or, un mode PvE de cette envergure ne collait visiblement plus avec une telle orientation. L'équipe a en effet indiqué que ce dernier « demandait une quantité de temps qui ne correspond plus à la façon dont le jeu est développé aujourd'hui ».