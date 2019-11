Voici à quoi ressemble le mode PvE de Overwatch 2

© Blizzard

Un quart d'heure à Rio de Janeiro

Source : GameSpot

Si aucune date de sortie n'a encore été annoncée par Blizzard pour ce nouveau chapitre du FPS compétitif, GameSpot a pu s'essayer à l'une des missions scénarisées qui seront disponibles dansCette mission emmène un groupe composé de Reinhardt, Mei, Lucio et Tracer dans la ville de Rio de Janeiro. Les comparses devront se frayer un chemin dans les rues infestées d'omnics afin d'atteindre le vaisseau qui leur sert d'usine.Une mission d'un petit quart d'heure, qui n'est pas sans rappeler la progression des donjons de. Quelques cinématiques permettent d'aérer un peu la mission, et de répondre à la promesse de Blizzard de faire avancer l'histoire d'et de ses personnages.L'occasion, au passage, de constater que le nouveau moteur graphique utilisé par Blizzard ne perturbe pas vraiment la recette.sortira sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch courant 2020.