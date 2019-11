BlizzCon 2019 : Diablo IV, Overwatch 2 et toutes les annonces à ne pas manquer

Diablo et WoW renversent la BlizzCon

Overwatch 2 arrive !

Avant de dégainer avec ses plus grosses licences, Blizzard s'est adressé à sa communauté par le biais de son président J. Allen Brack. C'est avec une émotion à peine dissimulée que Brack s'est exprimé au sujet de la polémique autour du jeu de cartes Hearthstone (lisez notre article pour tout savoir). Une initiative plutôt bien perçue par les fans qui avaient fait le déplacement jusqu'à Anaheim en Californie. Pourtant, le studio a préféré désactiver les commentaires pour la vidéo de sa conférence sur YouTube...Maintenant, passons aux annonces puisque c'est Diablo IV qui a ouvert les hostilités. C'est via un trailer cinématique et une vidéo de gameplay que ce quatrième opus s'est illustré. Trois classes ont été dévoilées pour le moment : le Druide, le Sorcier et le Barbare. Blizzard promet une carte totalement ouverte qui pourra être explorée sur une monture. Les joueurs pourront même utiliser un hub pour se retrouver et partir en raid. Du multijoueur compétitif est aussi à l'ordre du jour. Diablo IV est prévu sur PC, PS4 et Xbox One. La date de sortie n'a pas été précisée.La prochaine annonce majeure de cette BlizzCon 2019 se trouve du côté de World of Warcraft. Le célèbre MMO a officialisé sa future extension intitulée Shadowlands , dont la sortie est prévue pour 2020. Au programme, les joueurs pourront explorer Ombreterre à travers quatre zones différentes et une histoire inédite. De nouveaux raids seront également accessibles. World of Warcraft Classic s'est aussi montré sur scène en annonçant le déploiement de sa phase 2 à partir du 13 novembre. Du contenu inédit pour le PvE comme le PvP arrivera à cette date.Le jeu de cartes Hearthstone n'est pas resté dans l'ombre puisque lui aussi accueillera une nouvelle extension nommée Descent of Dragons (ou "l'Envol des Dragons" en français). La sortie se fera le 11 décembre. Aussi, le mode "Champs de bataille" qui rassemblera 8 joueurs durant des combats automatiques a fait parler de lui. Le joueur incarnera un héros parmi les 24 disponibles et devra agencer son champ de bataille.Enfin, c'est Overwatch 2 qui est venu clôturer la conférence. La vraie nouveauté de cet opus est son mode PvE qui permettra à quatre joueurs de faire équipe sur des missions scénarisées. Ces dernières feront avancer l'histoire de la saga. Des cinématiques viendront introduire et conclure chaque mission. Notons au passage que le moteur graphique comme l'interface ont été retravaillés. Toujours pour le PvE, le mode Heroes Missions a aussi été introduit. Il est composé de missions rejouables à volonté dans lesquelles le joueur pourra choisir le héros de son choix. Le PvP a aussi répondu présent avec son mode inédit intitulé Push. Il mettra en scène deux équipes de six joueurs qui devront faire avancer un robot jusqu'à la base adverse. Overwatch 2 sortira l'année prochaine sur PS4, Xbox One, PC et Switch. Les données du premier Overwatch seront conservées sur cette suite.