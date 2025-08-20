Après quelques jours de teasing la semaine passée avant l'ouverture du salon de Cologne, ASUS a donc profité de la Gamescom pour annoncer de nouvelles cartes graphiques et, en particulier, une « Édition limitée 30e anniversaire ».

Design absolument unique, cette nouvelle version de la GeForce RTX 5090 n'est pas une pièce unique, mais elle ne va tout de même pas courir les rues… d'abord parce que son tirage est limité à 1 000 exemplaires ni un de plus ni un de mois, mais ensuite parce que son prix devrait piquer la rétine… sans doute autant que son design nous la taquine.

La bête se distingue effectivement par sa robe rouge et son rendu métallique qui lui donne un éclat particulier. La partie extérieure de son dissipateur thermique se distingue, elle, par l'arrondi de son extrémité lié au système de ventilation qui regroupe pas moins de quatre ventilateurs. Les trois premiers, on connaît, mais le quatrième est plus inhabituel.