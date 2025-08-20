30 ans passés à fabriquer des cartes graphiques, ASUS a décidé de marquer le coup avec une nouvelle version du plus puissant des modèles actuels, une version en édition limitée digne de tous les superlatifs.
La carte graphique est une affaire qui marche pour la plupart des fabricants qui se prêtent au jeu d'AMD ou de NVIDIA et ce n'est certainement pas ASUS qui dira le contraire puisqu'à l'occasion de la Gamescom, la marque met en avant ses 30 ans de pratique au travers d'un anniversaire pas comme les autres.
1 000 exemplaires d'une carte exceptionnelle
Après quelques jours de teasing la semaine passée avant l'ouverture du salon de Cologne, ASUS a donc profité de la Gamescom pour annoncer de nouvelles cartes graphiques et, en particulier, une « Édition limitée 30e anniversaire ».
Design absolument unique, cette nouvelle version de la GeForce RTX 5090 n'est pas une pièce unique, mais elle ne va tout de même pas courir les rues… d'abord parce que son tirage est limité à 1 000 exemplaires ni un de plus ni un de mois, mais ensuite parce que son prix devrait piquer la rétine… sans doute autant que son design nous la taquine.
La bête se distingue effectivement par sa robe rouge et son rendu métallique qui lui donne un éclat particulier. La partie extérieure de son dissipateur thermique se distingue, elle, par l'arrondi de son extrémité lié au système de ventilation qui regroupe pas moins de quatre ventilateurs. Les trois premiers, on connaît, mais le quatrième est plus inhabituel.
Il a été positionné en face du troisième et, intégré directement à la backplate, il est là pour créer « un puissant canal d'air vertical, augmentant la pression statique jusqu'à 20 % ». Une disposition qui, toujours selon ASUS, « permet d'augmenter la densité des ailettes du dissipateur thermique à cet endroit, ce qui se traduit par des performances thermiques exceptionnelles ».
Là chose n'est pas nouvelle, mais ASUS souligne que sa carte « très spéciale » et son quatrième ventilateur ne génèrent pas davantage de bruit, au contraire. De fait, la technologique « refroidissement 0 dB » est toujours de mise : il s'agit de couper complètement la ventilation de la carte lorsque les tâches ne sont pas suffisamment lourdes.
Jusqu’à 800 watts de puissance !
Inutile de tourner autour du pot, cette ventilation musclée n'est pas là pour amuser la galerie, ASUS a effectivement prévu un monstre de puissance, plus encore que ne peut l'être une GeForce RTX 5090 « de base ».
ASUS annonce que sa carte peut être alimentée de deux manières : par un câble 12V-2x6 ou via le slot GC-HPWR d'une carte mère ASUS BTF. L'une ou l'autre de ces deux solutions délivre 600 watts, mais ce n'est pas suffisant pour cette carte singulière : avec une carte mère BTF, on peut effectivement « utiliser à la fois le câble 12V-2x6 et le connecteur GC-HPWR, ce qui augmente la puissance disponible de 600 watts à 800 watts, un niveau sans précédent ».
Bien sûr, un tel usage ne sera pas destiné à n'importe qui : il s'agit pour ASUS de ravir les amateurs d'overclocking lesquels devraient trouver un compagnon à la hauteur. ASUS a d'ailleurs soigné les « accessoires » en intégration la fonction de Memory Defroster qui a pour but – une fois activée par jumper – de « dégivre les puces mémoire afin que les overclockers professionnels puissent éviter les bugs liés au froid lorsqu'ils tentent de battre de nouveaux records ».
Une telle puissance électrique n'est toutefois pas sans conséquences et les plus experts se souviendront de la ROG Mars II Dual GTX 580 qui, en 2011, avait été améliorée avec un PCB doté d'une couche de cuivre de trois onces. Pour la ROG Matrix GeForce RTX 5090, ce PCB spécial a été donc été reconduit : l'objectif est « d'améliorer la dissipation thermique et de réduire les chutes de tension sur le PCB, afin d'améliorer l'overclocking et la stabilité ».
Métal liquide et chambre à vapeur en cuivre
Autre référence pour la nouvelle carte, la ROG Matrix GeForce RTX 4090 qui, en son temps, avait été la première carte ROG équipée « d'un composé thermique à base de métal liquide ». Vous l'aurez compris, ce composé est de retour.
Sur la ROG Matrix GeForce RTX 5090 le métal liquide est là pour améliorer les transferts thermiques « car il est capable de maintenir des températures bien plus basses que les pâtes thermiques traditionnelles ». ASUS précise que le matériau, sensible, est « appliqué grâce à un processus de production breveté qui permet d'exploiter en toute sécurité la puissance du métal liquide tout en permettant le montage vertical du GPU »… il ne faudrait pas de fuites !
Non moins important, le dissipateur thermique fait appel à une chambre à vapeur entièrement en cuivre. Brevetée par ASUS, la solution embarque aussi des « ailettes hybrides en aluminium-cuivre pour des performances de refroidissement exceptionnelles de la puce GPU et des modules de régulation de tension ».
Enfin, et ce n'est pas le moins important, ASUS souligne le soin apporté au logiciel GPU Tweak III lequel n'est cependant pas exclusif à la ROG Matrix GeForce RTX 5090. Toutefois, il profite pour la sortie de la carte, d'une nouvelle fonctionnalité – OSD Wizard – qui « aux utilisateurs de personnaliser facilement l'affichage à l'écran (OSD) de GPU Tweak III ». De plus, le logiciel profite des nombreux capteurs intégrés à la carte pour renseigner précisément les usagers au travers de notifications.
Reste maintenant à connaître les conditions précises de vente (prix, disponibilité) alors que, nous l'avons dit, seulement 1 000 cartes seront proposées.