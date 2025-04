Rappelons que le modèle de GeForce RTX 5090 ROG Astral refroidit à l'aide d'un ventirad pèse près de 3 kilogrammes : elle exerce une force non négligeable sur le port PCI Express et a donc besoin d'une solide fixation. Sur le PCB de la carte, Uniko's Hardware a remarqué la présence d'un composant Bosch Sensortech BMI323 IMU. Après recherche, notre confrère a noté que cette puce est capable de vérifier l'éventuelle inclinaison de la carte et, le cas échéant, de déclencher une alerte pour éviter tout dommage.

À l'heure actuelle, la GeForce RTX 5090 ROG Astral d'ASUS semble être le seul et unique modèle de carte graphique a disposé de pareille fonctionnalité. Alors que bien d'autres cartes dépassent les 1,5 kg voire les 2 kg, gageons que l'intégration de gyroscope et accéléromètre se développe… au moins sur les modèles les plus haut de gamme. Chez ASUS, cela pourrait concerner au moins les ROG Matrix et les ROG Strix peut-être ?