Asus montre ses RTX 3070 avant un lancement fin du mois

Enfin, le modèle le plus haut de gamme est la GeForce RTX 3070 ROG STRIX. On dispose à nouveau d'un système de trois ventilateurs pour le refroidissement du GPU. La carte est imposante, 31,8 cm de long, et monopolise 2,9 emplacements PCI Express. En revanche, il n'est encore question que de deux ports huit broches et les recommandations matérielles sont inchangées (650 W) alors que le RVB est plus imposant.