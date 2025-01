La semaine prochaine, NVIDIA va mettre sur le marché sa plus puissante (et sa plus chère) carte graphique « grand public », la GeForce RTX 5090. Elle devrait être bien plus puissante que la RTX 4090, mais un prototype sème le doute.

Et si NVIDIA avait eu en tête un modèle encore plus puissant ? Un modèle de RTX 5090 « ++ » plus proche de la version « complète » de son GPU GB202 ? Cette rumeur prend aujourd'hui un peu plus forme.