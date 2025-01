La NVIDIA GeForce RTX 5090, basée sur l’architecture Blackwell, s'impose comme la carte graphique la plus puissante jamais conçue par NVIDIA. Dotée du GPU GB202, elle intègre 92,2 milliards de transistors et bénéficie du nouveau processus de gravure TSMC en 4 nm, offrant une efficacité énergétique et des performances améliorés par rapport à la génération précédente. Avec ses 21 760 cœurs CUDA, ses 680 cœurs Tensor de 5ᵉ génération et ses 170 cœurs RT de 4ᵉ génération, elle promet des gains substantiels en calcul IA et ray tracing. La mémoire vidéo atteint 32 Go de GDDR7, soutenue par une interface mémoire élargie à 512 bits, pour une bande passante maximale de 1 792 Go/s.