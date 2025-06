Lors de sa présentation du Computex et pour l’ensemble de sa communication, AMD oppose la Radeon RX 9060 XT à une GeForce RTX 5060 Ti, mais avec un décalage de mémoire vidéo : 16 Go pour sa carte et seulement 8 Go pour le modèle NVIDIA. AMD se justifie par la proximité tarifaire entre les deux cartes. Nous n’avions pas de RTX 5060 Ti 8 Go sous la main, nous avons donc été contraints de limiter l’opposition au modèle 16 Go.